Гранти видають на будь-який бізнес

За пів року, що діє державна програма грантової підтримки єРобота, майже чотири тисячі українців отримали гроші на власну справу – загалом ідеться про 1,5 млрд грн. ZAXID.NET розповідає, хто може скористатися програмою і скільки грошей на що дають.

Хто та скільки грошей може отримати на власну справу?

Отримати гроші можуть як підприємці з досвідом, так і ті, хто планує розпочати бізнес. Ваш вік має бути від 18 до 65 років. Потрібно бути зареєстрованим/зареєструватись як ФОП чи юридична особа.

Види і суми грантів наступні:

«Своя справа» – до 250 тис. грн (на відкриття косметичного салону чи магазину, міні-пекарні тощо);

«Свій сад» – до 400 тис. грн за гектар;

«Своя теплиця» – до 7 млн грн;

«Новий рівень» (масштабування виробництва переробних підприємств) – до 8 млн грн.

Щоб отримати гроші, потрібно розробити реалістичний бізнес-план або подати план насаджень чи проект будівництва теплиці. Ті, хто подає заявку на «Новий рівень», мають також надати фінансову звітність, договори оренди, розшифровку розрахунків, якщо пройдуть попередній відбір.

Як написати бізнес-план

Якщо у вас немає знань у цій галузі, можна:

пройти навчання від Державного центру зайнятості (повідомлення про тренінги є на офіційних сторінках установи);

звернутися за консультацією до працівників банку;

ознайомитися зі зразком бізнес-плану на порталі Дія.

У бізнес-плані варто приділити особливу увагу дохідній та розхідній частині бізнесу: їхня невідповідність – найпоширеніша помилка. Бізнес-план можна подавати повторно, проаналізувавши попередні помилки.

Чи потрібно повертати гроші державі?

Гроші повертати не потрібно, якщо під час реалізації гранту виконати такі умови:

створити кількість робочих місць, передбачену програмою;

займатися цим бізнесом упродовж терміну, визначеного програмою;

регулярно сплачувати податки.

Щоб отримати грант від єРобота, необхідно заповнити заявку на порталі Дія та прикріпити до неї документи для вашої категорії.

Завдяки грантовим коштам від урядової програми єРобота, львівські фермери-учасники грантової програми посадили лохину та чорницю на площі 73,5 га. Загальна сума грантової підтримки, що вони отримали, становить 23,4 млн грн.

Детальніше з умовами і правилами надання грантів можна за посиланням.