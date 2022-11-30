Площі вирощування лохини на Львівщині збільшаться удвічі

Станом на кінець листопада у Львівській області погоджено 4 заявки у вигляді грантів на створення і розвиток садівництва в межах урядової програми «єРобота». Таким чином Львівщина увійшла у трійку лідерів за площами закладання садів за цією програмою, повідомляє департамент агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації.

Львівські фермери-учасники грантової програми садитимуть лохину та чорницю на площі 73,5 га. Загальна сума грантової підтримки становить 23,4 млн грн. Частка Львівщини у загальній площі нових насаджень по Україні за підтримки грантами становить 8,6%.

«Географічне розташування нашої області сприяє розкриттю головного комерційного потенціалу лохини – поставкам на експорт. Наразі в області комерційно лохину вирощують 18 суб’єктів господарювання на площі 56 га. Завдяки грантовій підтримці площі її вирощування в комерційному секторі збільшаться у 2,3 рази», – прокоментувала директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман.

Грантова програма для аграріїв «єРобота» реалізується на умовах співфінансування держави та отримувача гранту у співвідношенні 70 до 30 в межах суми, визначеної на один гектар посадки кожного виду культур:

до 70% вартості проекту висадки насаджень – за рахунок гранту;

не менше 30% – за рахунок власних коштів (або кредитних) отримувача гранту.

Отримувач може отримати грант для висадки насаджень на площі від 1 до 25 гектарів за наявності розробленого проекту саду на відповідну культуру. Коштами гранту можна оплатити будь-які витрати, пов’язані з погодженим проектом висадки насаджень (закупівля саджанців, обладнання, систем поливу, добрив, тощо).

Основною умовою для учасників програми є створення відповідної кількості нових робочих місць та провадження підприємницької діяльності упродовж щонайменше 5 років після висадки насаджень, а також сплата до державного бюджету податкових платежів, пов’язаних з працевлаштуванням працівників відповідно до проекту висадки насаджень.

Детальніше з умовами і правилами надання грантів можна за посиланням.