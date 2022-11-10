На базі сервісу «Дія» запрацював сайт проекту єРобота. Тут зібрано всю інформацію про умови надання грантів для старту або розвитку власної справи. Сайт працює на базі порталу «Дія», повідомили на сайті Урядового порталу.

Зазначається, що гранти для розвитку власної справи можна отримати за такими напрямками:

«Своя справа». Надання гранту передбачає необхідність створення щонайменше одного робочого місця, подальшу роботу протягом трьох років та сплату податків до бюджету. Розмір гранту до 250 тис. грн;

«Свій сад». Гранти до 400 тис. грн надаються для саду площею від 1 до 25 га.

«Своя теплиця» – розвиток тепличного господарства. Розмір гранту до 7 млн грн за 2 га;

«Новий рівень» – створення або розвиток переробного підприємства. Розмір гранту до 8 млн грн;

«Старт в ІТ» (перебуває на стадії розробки) – на навчання ІТ-спеціальностям;

«ІТ-стартап» (перебуває на стадії розробки) – гранти для ІТ-стартапів на всіх етапах їх розвитку. Розмір гранту до 3,5 млн грн.

Станом на зараз, гранти вже надано на понад 201,8 млн грн.

Сайт проекту єРобота доступний за посиланням.