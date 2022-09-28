Кабінет міністрів вніс зміни до умов грантової програми «єРобота», розширивши напрями використання грантових коштів у рамках програми «Власна справа», повідомило Міністерство економіки.

Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти для покриття таких напрямів витрат:

закупівля програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (до 50% всіх коштів);

орендну плату за нежитлові приміщення (до 25% всіх коштів);

орендну плату за обладнання (до 10% всіх коштів);

лізинг обладнання, крім особистого автотранспорту (до 50% всіх коштів);

послуги маркетингу та реклами (до 10% всіх коштів);

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Крім того, Кабмін дозволив учасникам програми вносити зміни до вже затвердженого бізнес-плану. У разі зміни цільового призначення коштів отримувач має звернутися до Державного центру зайнятості з відповідною заявою, викладеною в довільній формі з обґрунтування такої зміни.

Також у постанову внесені зміни щодо перевірки ділової репутації позичальника, а саме – уточнені та деталізовані критерії для відмови у наданні гранту.

Нагадаємо, грантова урядова програма «єРобота» передбачає шість грантових програм на відкриття власного бізнесу або здобуття нових навичок.