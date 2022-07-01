Денис Шмигаль розповів про урядову програму «єРобота», яка дозволяє отримати грант на власну справу або здобуття освіти у сфері ІТ

Українці з 1 липня можуть подавати заявки на участь у проекті «єРобота». Це можна зробити в застосунку «Дія», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Запускаємо проект “єРобота”. Вже від сьогодні можна подати заявки через Дію. Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також набуття нових навичок для нової кар’єри», – написав він у Telegram.

Максимальні суми грантів у рамках проекту «єРобота» коливаються від 250 тис. грн до 8 млн грн. Проект включає такі програми:

гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;

гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;

гранти на висадку садів (до 400 тис. грн за 1 га);

гранти до 7 млн грн на побудову теплиць;

гранти для стартапів у сфері ІТ (суму не вказано);

гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій (суму не вказано).

Інфографіка від уряду про проект «єРобота», натисніть для перегляду в повному розмірі (відкриється в новому вікні)

Водночас Шмигаль наголосив, що перші п’ять програм передбачають гранти за умови створення нових робочих місць.

«Ми не роздаємо гроші просто так. Кошти можна витратити на купівлю нового обладнання, матеріалів та інструментів. Має бути чіткий та продуманий бізнес-план. Програми так само передбачають співфінансування з боку власника бізнесу та сплату податків. Кошти будуть виплачуватися через “Ощадбанк”. Важливо, що цими грантами зможуть користуватися як нові підприємці, так і ті, хто вже має власну справу і хоче її розширити», – зауважив прем’єр-міністр, якого цитує прес-служба уряду.

раніше Шмигаль заявляв, що "єРобота" – це перша з восьми ланок нової економічної стратегії та політики Кабміну.