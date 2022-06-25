Міністерства фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні 1 мільярда євро грантового фінансування. Кошти надійдуть до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних витрат під час воєнного стану. Про це у суботу, 25 червня, повідомили у Мінфіні.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував німецькому колезі «завдяки чиїм зусиллям ми дуже швидко структурували цю угоду». Та додав, що сподівається отримати кошти вже найближчим часом.

«Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від Уряду Федеративної Республіки Німеччина», – зазначив під час підписання угоди Сергій Марченко.

Зазначимо, що з початку повномасштабної збройної агресії РФ, Україна отримала від уряду Німеччини довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування державного бюджету.

За інформацією «Економічної правди», на зустрічі у четвер, 23 червня, країни Великої Сімки G7 домовилися виділити Україні допомогу у близько 19 млрд доларів або понад 18 млрд євро. Раніше повідомлялося, що значна частина цих коштів буде надана у формі грантів, тобто безповоротної допомоги.