Міністри фінансів країн G7 хочуть домовитися про пакет допомоги Україні на 15 млрд євро на зустрічі в Бонні цього тижня. Про це заявив високопоставлений урядовець Німеччини у коментарі Reuters.

Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від позик, не потрібно повертати, сказав чиновник, додавши, що допомога потрібна, оскільки доходи України впали.

Сполучені Штати вже запропонували надати половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 млрд доларів, додав чиновник, зазначивши, що міністри G7 хочуть узгодити спільне комюніке на своїй зустрічі.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі міністрів фінансів G7 цього тижня країни Групи семи хочуть ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 млрд євро.