Додаткові 500 млн євро спрямують на закупівлю бронемашин, танків, важкої артилерії та боєприпаси

Євросоюз виділить ще 500 млн євро на військову допомогу Україні. Про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає «Укрінформ» з посиланням на офіційний сайт ЄС.

«Це сьома зустріч G7 з початку війни в Україні. Я переконаний, що ми вийдемо з потужним посланням. Це означає – більше підтримки для України, включаючи військову підтримку. Я зроблю оголошення, що ми як Європейський Союз надамо новий транш, ще 500 мільйонів євро, щоби підтримати Україну у військовому сенсі. Тож це складе усього 2 млрд євро», – сказав Боррель.

Він уточнив, що ці додаткові 500 млн євро будуть спрямовані на закупівлю важких озброєнь, включаючи бронемашини, танки, важку артилерію, боєприпаси та всі інші речі, необхідні на війні.

Проте, за словами Борреля, цієї суми недостатньо для постачання бойових літаків.

Він зазначив, що переконаний, що міністри G7 нададуть сьогодні новий імпульс військовій підтримці України, збільшать тиск на Росію шляхом застосування економічних санкцій та подальшого посилення її міжнародної ізоляції.

Окрему увагу також приділять боротьбі з російською дезінформацією.

«Буде представлений єдиний фронт підтримки України. Я переконаний, що саме таким буде результат цієї зустрічі», – додав Боррель.

Раніше Боррель також закликав передати Україні заморожені резерви Росії. Також конфісковувати великі обсяги активів олігархів і використовувати їх для фінансування допомоги Україні пропонували США.

Нагадаємо, що на початку березня ЄС погодив надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Окрім того, на початку травня США з країнами G7 домовилися про додаткові санкції проти Росії. А лідери країн G7 пообіцяли всебічну підтримку Україні.