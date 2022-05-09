Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що ці кошти логічно використати на повоєнне відновлення України

Країнам Європейського Союзу слід розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Росії та спрямування їх на відновлення України після війни. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда».

За словами політика, свого часу США взяли під контроль 3,5 млрд доларів заморожених активів афганського центрального банку і спрямували для компенсації жертвам тероризму, а також для гуманітарної допомоги країні, включаючи гуманітарну допомогу та компенсацію сім'ям жертв терактів 11 вересня. На думку Борреля, логічним було б розглянути такі кроки з резервами Росії.

«Я був би дуже за такий крок, бо це логічно. Гроші перебувають у нас, і хтось повинен мені пояснити, чому це добре для афганських грошей і погано для російських грошей», – сказав він.

Глава європейської дипломатії зазначив, що питання про те, як платити за відновлення України, є одним із ключових політичних питань з огляду на «неймовірну суму грошей», яку буде задіяно. Він хотів би, щоб дискусія щодо методів забезпечення «військових компенсацій» ішла з Росії.

Зазначимо, що на початку війни ЄС та його союзники заморозили валютні резерви на сотні мільярдів доларів, що зберігаються на рахунках Центрального банку РФ. Держава-терорист Росія заявила в березні, що заморожено майже 300 млрд доларів з її золотовалютних резервів, які в сумі перевищують 600 млрд доларів.

У квітні стало відомо, що західні санкції заморозили 350 млрд доларів російських золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу, але агресор далі може підтримувати рубль коштом від поставок у ЄС газу та нафти.