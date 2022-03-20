Франція заморозила 22 мільярди євро Центрального банку Росії. А також заблокувала рахунки та нерухомість приватних осіб, які потрапили під санкції. Загалом на території Франції вже виявили та заморозили активи російських олігархів на загальну суму 850 млн євро. Про це 20 березня в ефірі радіостанції RTL розповів міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, повідомляє «Економічна правда».

«Ми заморозили активи ЦБ РФ на суму 22 млрд євро. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 млн євро», – зазначив Ле Мер.

За його словами, на території Франції заарештували нерухомість приблизно 30 росіян на загальну суму півмільярда євро. Також затримали дві великі яхти загальною вартістю 150 млн євро.

Міністр уточнив, що такі дії з нерухомостю не означають відчуження майна на користь держави. Йдеться про те, щоби власники не змогли її перепродати чи використати з метою отримання прибутку.

Зазначимо, що через запроваджені санкції з боку США, Європи та їхніх партнерів Росія вже не може використовувати майже 300 млрд доларів золотовалютних резервів.

До слова, за інформацією Укрінформу, від початку війни Росія вже завдала українській інфраструктурі збитків на 119 млрд доларів. Міністерство економіки України спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії для відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, раніше ЄС і США заморозили активи Центробанку РФ і відключили банки від SWIFT. Також Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі. окрім того, через санкції ЄС у країнах Європи почали масово арештовувати майно російських олігархів. Зокрема, Німеччина вилучила яхту російського олігарха Алішера Усманова вартістю 600 млн доларів, а Іспанія арештувала 85-метрову яхту соратника Путіна Сергія Чемезова.