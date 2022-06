Країни Європейського Союзу вирішили надати Україні 9 млрд євро допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Polsat.

Моравецький заявив, що політичні та дипломатичні зусилля призвели до того, що Україна отримала статус кандидата в ЄС. Він наголосив, що зусилля з цього питання були зроблені «перш за все з боку польської сторони».

«Це свого роду «коперніканський» переворот в політиці ЄС, тому що ми добре знаємо, що багато країн чекали надання такого статусу дуже довго, іноді занадто довго», – заявив голова польського уряду.

Матеуш Моравецький також подякував за зусилля президента Анджея Дуди, який також веде переговори, спрямовані на наближення Києва до першого кроку до ЄС. Він також подякував Європейській комісії за її внесок.

«Цей історичний момент і мова сьогоднішніх висновків довгий час відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна перебуває в стані війни, і їй нема чим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу», – процитували Моравецького у його канцелярії.

Premier @MorawieckiM w #Bruksela: Wierzę w to, że uporczywe przypominanie partnerom z UE, jakie zagrożenia są wokół nas, doprowadzą do dobrych rozwiązań dla UE, a one do kolejnych dobrych rozwiązań, które pomogą UE obronić się przed kryzysem żywnościowym i energetycznym.