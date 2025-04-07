Президент Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт №12089, який фактично легалізує земельні та майнові махінації. Серед іншого закон забороняє відчужувати незаконно приватизоване майно та зобовʼязує легальних власників компенсувати його вартість у разі виграного суду. Громадськість і очільники громад критикували цей закон і вимагали його ветувати, однак 7 квітня законопроєкт повернули з підписом президента.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Цивільного кодексу задля посилення захисту прав добросовісного набувача. У законопроєкті йдеться про випадки, коли майно придбали у власника, який не мав права його відчужувати. Однак той, хто його перекупив, тепер буде вважатися добросовісним набувачем, а справді законний власників не зможе його повернути через суд, якщо з моменту першої реєстрації минуло 10 років.

Винятки стосуються об’єктів критичної інфраструктури, стратегічно важливих державних обʼєктів, земель оборони, територій природно-заповідного фонду та пам’яток культурної спадщини.

Інша важлива зміна – забезпечення права набувача майна на компенсацію його вартості, якщо суд вирішить його витребувати на користь законного власника. Наприклад, якщо міська рада захоче відсудити приміщення, яка вибуло з комунальної власності завдяки шахрайським схемам, то останній її власник отримає за це компенсацію. Лише після сплати компенсації набувачеві держава або територіальна громада можуть через суд витребувати ці гроші у того, з чиєї вини майно вибуло з власності.

Одразу після ухвалення закону Верховною Радою, громадські активісти вимагали у президента накласти на нього вето, а петиція авторства підприємця Мішеля Терещенка зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Попри це, 7 квітня закон повернули з підписом президента. Він набуде чинності після публікації в газеті «Голос України».