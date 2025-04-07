Ресторан «Пʼяна вишня»відкрили на місці занедбаної ротонди в Стрийському парку

Холдинг «!Fest» заборгував Стрийському парку 1 млн грн за оренду приміщення під «Пʼяну вишню». Адміністрація парку просить Львівську міськраду зобовʼязати підприємців сплатити борг та ініціювати розірвання договору. Натомість представники холдингу переконують, що користувались знижкою на сплату 50% від оренди.

Йдеться про колишню ротонду площею 44,5 м2 у Стрийському парку на вул. Самчука, 8а. У грудні 2022 року занедбане приміщення передали в оренду ТзОВ «Холдинг Емоцій !Фест». За умовами договору, 90% оплати отримував Стрийський парк як балансоутримувач, а 10% – департамент економічного розвитку ЛР. Місячна оренда павільйону становила 186,3 тис. грн.

Оновлений заклад у Стрийському парку – ресторан «Пʼяна вишня» – відкрили навесні 2023 року. Як розповів ZAXID.NET PR-директор мережі !Fest Тарас Маселко, компанія вклала в ремонт занедбаної ротонди понад 3 млн грн.

Однак, як стало відомо ZAXID.NET із фінансових документів, починаючи з червня 2023 року й до вересня 2024 року холдинг заборгував за оренду приміщення понад 1 млн грн. Адміністрація парку зверталась до компанії з відповідними розрахунками і приписом із вимогою сплатити борг, однак наразі підприємці цього не зробили.

7 квітня адміністрація парку звернулась до Львівської міської ради та депутатів профільних комісій із проханням розірвати договір оренди через порушення. Натомість Тарас Маселко в коментарі ZAXID.NET пояснив, що компанія користувалась знижкою, яку сама ж міська рада надала підприємцям на час дії воєнного стану.

«Ми взяли в оренду в міста приміщення вкрай занедбане, інвестували більше 3 млн грн у реставрацію. З початком воєнного стану місто надало орендарям в парку знижку на орендну плату в розмірі 50%, а тепер “заднім числом” вимагає сплатити тих 50%», – розповів Тарас Маселко.

У 2022 році Львівська міська рада справді затверджувала ухвалу про пільгову оренду комунальних приміщень під заклади громадського харчування. Однак міська рада стверджує, що знижка 50% не стосувалась кафе та закладів, де продають сувеніри й, відповідно, ТзОВ «Холдинг емоцій !Fest» повинен був сплачувати повну оренду.

«Орендарі з цільовим призначенням майна – для кафе, продажу продовольчих та не продовольчих товарів, сувенірів, не підпадають під дію ухвали Львівської міської ради "Про окремі питання управління комунальним майном у зв’язку із введенням воєнного стану", ТзОВ "Холдинг емоцій !Фест" нараховується орендна плата в повному обсязі», – зазначено у відповіді управління комунальної власності адміністрації парку, що є в розпорядженні ZAXID.NET.

Як вказано в листі-звернення, гроші від оренди комунального майна на території Стрийського парку планують використати для облаштування інклюзивних доріжок.