Йдеться про приміщення на вул. Кульпарківській, 99, де розташований комунальний ліцей «Європейський»

Господарський суд Львівської області відмовився переглянути рішення щодо повернення у користування Львівської міської ради приміщення на вул. Кульпарківській, яке 10 років орендував приватний ліцей Львівського університету бізнесу та права. Всі учні приватного ліцею зможуть цього року довчитись у цьому приміщенні, натомість наступного року їм запропонують перевестись у комунальний ліцей «Європейський».

Як повідомили ZAXID.NET у юридичному департаменті Львівської міськради, 31 березня суд відмовив Львівському університету бізнесу та права у перегляді справи щодо приміщення на вул. Кульпарківській, 99 за нововиявленими обставинами. Йдеться про частину першого поверху ліцею «Європейський» – приміщення площею 662,3 м², розташоване поряд із обласною психіатричною лікарнею. Впродовж понад десяти років його орендував університет для потреб приватного ліцею.

У 2022 році завершився термін дії договору оренди. З огляду на зростання кількості дітей у районі та нагальну потребу в додаткових навчальних просторах, місто вирішило не продовжувати договір, а повернути приміщення в користування комунального ліцею «Європейський», який працює в цій же будівлі.

Львівський університет бізнесу та права оскаржив це рішення в суді, вимагаючи продовження оренди. Паралельно міська рада подала позов про звільнення приміщення. У листопаді 2024 року Верховний Суд відмовився скасувати накази про припинення договору оренди.

6 березня Західний апеляційний господарський суд повернув приміщення у користування ЛМР і постановив виселити приватний університет із комунального приміщення на вул. Кульпарківській, 99.

Додамо, що наразі в приватній гімназії навчається близько 100 учнів. Цей навчальний рік вони зможуть закінчити у тому ж приміщенні, а після переходу в комунальний ліцей вони зможуть продовжити навчатися там же, але безкоштовно.

Директоркою комунального ліцею «Європейський» є Лариса Янковська – колишня ректорка, а тепер професорка і докторка Львівського університету бізнесу і права, на базі якого працює приватний ліцей.