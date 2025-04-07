Обвинувачений свою провину визнав повністю, але вчинку не пояснив

Тернопільський міськрайонний суд присудив жителю Тернополя штраф в розмірі 17 тис. грн за те, що той пошкодив стіни 27 храмів обласного центру. Обвинувачений хуліганство вчинив 17 жовтня. За ніч він обійшов 17 церков та каплиць різних конфесій і написав на стінах цифри 666 та перевернуті хрести. В суді обвинувачений Олександр Рудик свою провину визнав повністю.

Під час розслідування поліцейські встановили, що Олександр Рудик вночі 27 жовтня починаючи з 2:00 обійшов мікрорайони Тернополя «Аляска», «Сонячний», «Канада» та «Східний», і обписав храми цифрами та знаками.

«В ніч перед проведенням ранкових недільних богослужінь обвинувачений о 02:15 27 жовтня 2024 року підійшов до храму Покрови Пресвятої Богородиці УГЦК по вул. Б. Лепкого, 12 у Тернополі та здійснив червоною фарбою із аерозольного балону надпис на фасаді даного храму, а саме “666”, який використовується для позначення диявола, антихриста та будь-якого зла в цілому, чим зіпсував зовнішній вигляд фасаду даного храму та тимчасово порушив нормальну діяльність даного храму», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня.

За ніч цифрами 666 обвинувачений розписав 17 храмів

Обвинувачений визнав провину та уклав угоду із прокурором. Свої вчинки не пояснив. Суд зважив на пом’якшуючі обставини – щиросердечне каяття та визнання провини. Також чоловік виховує двоє неповнолітніх дітей. Тож Тернопільський міськрайонний суд визнав Олександра Рудика винним у хуліганстві та затвердив угоду про визнання винуватості, призначив покарання у вигляді штрафу – 17 тис. грн. Окрім того, чоловік заплатить витрати за проведення судової експертизи – 7 959 грн. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.