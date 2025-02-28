Пам'ятники на Алеї Слави в парку встановили в 1970 році

У Тернополі невідомі пошкодили шість пам'ятників загиблим у Другій світовій війні. Монументи, які розташовані на Алеї слави в Старому парку, належать героям СРСР, які загинули в боях за Тернопіль. Тут також розташоване військове кладовище.

Про розкидані металеві погруддя та відбиті плити в поліції повідомили в п'ятницю, 28 лютого, близько 7:30. Побиті пам’ятники помітив працівник комунального підприємства, яке обслуговує територію Старому парку. Правоохоронці одразу виїхали на місце.

«Поліцейські встановили, що загалом пошкоджено шість пам'ятних знаків загиблим у Другій світовій війні. Були розбиті плити довкола підніжжя, зняті таблички та скинуті погруддя», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 28 лютого.

Наразі правоохоронці зареєстрували подію в ЄРДР за ст. 296 КК України (Хуліганство). Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення. Поліцейські також просять місцевих жителів, якщо вам відома будь-яка інформація про подію або причетних людей, повідомте на спецлінію 102.

Додамо, що Старий парк розташований неподалік центрі Тернополя. В роки Другої світової війни він був повністю знищений. На його місці облаштували військове кладовище з братськими та одиничними могилами. В 1970 році тут насипали пагорб Слави та розбили Алею слави з пам’ятниками та погруддями, на якій поховані військові, загиблі в 1944 роках.