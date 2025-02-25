З інформацією просять звертатися в поліцію

На Буковині жінка прийшла на військове кладовище в день річниці від повномасштабного вторгнення Росії в Україну і викрала з могили пам’ятну монету та гільзи. В поліції Чернівецької області повідомили ZAXID.NET, що наразі вже зареєстрували відповідне звернення в єдиний журналі обліку і розпочали розшуки злодюжки.

Інцидент трапився на військовому цвинтарі в селі Годилів Великокучурівської громади. Відео, на якому видно, як невідома жінка ламає скляний куб на військовому меморіалі з’явилося в Telegram-каналі «Хороші Чернівці».

За інформацією з соціальної мережі, жінка на кладовище прийшла після обіду 24 лютого. Вона пошкодила кришку та стінку куба, який був встановлений на гранітній могилі військовослужбовця. Після чого вкрала пам’ятну монету та дві гільзи, які знаходилися в середині.

️Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева повідомила ZAXID.NET, що станом на вечір 25 лютого звернень щодо крадіжки та вандалізму на цвинтарі в селі Годилів не надходило до правоохоронців.

«Відео крадіжки та пошкодження поховання правоохоронці побачили в соціальній мережі. За цими фактами вже внесено звернення в єдиний журнал обліку звернень і проводять розшукові дії», – зазначила Кароліна Маришева.

Також в поліції додали, що якщо хтось впізнав на відео жінку чи має про неї якісь відомості, то просять звертатися до поліцейських, або ж телефонувати за номером 102.