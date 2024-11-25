На сітнах храмів написали "666" та перевернуті хрести

Поліцейські Тернополя знайшли зловмисника, який розмалював фасади 17 храмів цифрами 666 та перевернуті хрести. Під час допиту правопорушник не зміг пояснити своїх вчинків. Поліція оголосила йому підозру за хуліганство. Тернополянину загрожує до п’яти років обмеження волі.

Церкви та дзвіниці в Тернополі розмалювали наприкінці жовтня 2024 року. Упродовж однієї доби до поліції надійшло декілька повідомлень від настоятелів храмів про те, що хтось наніс написи червоною фарбою на фасади.

Під час перевірки поліцейські встановили, що загалом вночі було розмальовано 17 церков у мікрорайонах «Сонячний» та «Канада». Правоохоронці опрацювали відео з камер спостереження, які встановленні поруч з храмами, встановили свідків події та маршрут пересування зловмисника.

«Завдяки камерам відеоспостереження співробітники кримінальної поліції розшукали зловмисника, який причетний до кримінального правопорушення. Ним виявився 44-річний житель Тернополя. Жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 25 листопада.

Зловмисник відмовився пояснювати свої дії

В тернополянина правоохоронці вилучили речові докази, а саме аерозольний балончик з червоною фарбою, одяг зі слідами фарби, мобільний телефон. Усі ці речі направили на експертизу. Також в поліції ZAXID.NET повідомили, що щодо зловмисника проведуть психіатричну експертизу, оскільки чоловік не може пояснити своїх дій.

За фактом пошкодження храмів розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). За вчинення таких дій передбачена відповідальність – до п’яти років обмеження волі. Наразі в Тернопільському міськрайонному суді вирішують питання про оголошення підозри підозрюваному та обрання запобіжного заходу.