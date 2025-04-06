На збори громади у Славському прийшли майже 300 людей

У неділю, 6 квітня, у центрі Славського відбулись збори мешканців громади, на яких вирішили відкликати 20 депутатів селищної ради. Це вперше після децентралізації громада ініціювала відкликання більшості депутатів ради. Збори стали першим кроком, після якого ініціативна група розпочне збирати підписи у населених пунктах громади.

«Ми тут зібралися обговорити питання щодо ініціювання відкликання депутатів Славської селищної ради за народною ініціативою. Підставою відкликання вважаємо невиконання депутатом без поважних причин обов'язків місцевої ради у виборчому окрузі, ігнорування депутатами обов'язків перед виборцями та відсутність робочих зустрічей і з ними», – сказала координаторка зборів Іванна Русин.

Зазначимо, що наразі депутати Славської селищної ради є чинними й можуть виконувати свої обов’язки.

Збори у Славському у неділю, 6 квітня. Фото ZAXID.NET

Рішення про відкликання депутатів ради громада ухвалила після того, як вони 26 березня висловили недовіру сільському голові Володимиру Безі. Однак вони не повідомили конкретну причину свого рішення. Ексголова у коментарі ZAXID.NET назвав рішення депутатів про недовіру захопленням влади холдингом ОККО, який будує масштабний гірськолижний комплекс на території громади.

На недільну зустріч зареєструвались 278 мешканців громади, з них 277 підтримали висловлення недовіри депутатському корпусу Славської селищної ради. Під час зборів Іванна Русин сказала, що присутніх на зборах було більше, але не всі встигли вчасно зареєструватися. Опоненти Володимира Беги на зустріч не прийшли.

Під час зустрічі люди голосували окремо за відсторонення кожного з 20 депутатів. Після цього вони вибрали 16 членів ініціативної групи та одного координатора, які представляють різні населенні пункти громади. Надалі ініціативна група збиратиме підписи мешканців, які підтримують рішення відсторонити депутатів. Після цього Територіальна виборча комісія має перевірити дані про підписантів та достовірність підписів. За процедурою відкликання депутатів, після цього ТВК звернеться до партій, які й мають відкликати депутатів.

На збори громади також прийшов відсторонений голова Славської селищної ради Володимир Бега. За його словами, він не очікував, що стільки людей попри негоду прийдуть на збори. У коментарі ZAXID.NET Бега розповів, що депутати, які відсторонили його, приховують протокол сесії рішення про недовіру.

«Думаю, що сьогоднішні збори можуть спонукати депутатів ухвалити правильні рішення й відкликати свої голоси. Офіційно вони, звісно, цього не можуть зробити, але публічно зняти з себе вину можуть, очистити себе перед громадою. Люди, які захопили владу, не дають нам документів, нема протоколу сесії, нема рішення про недовіру мені. Вони кажуть подавати адвокатський запит, що ми й робитимемо», – сказав Володимир Бега.

Володимир Бега під час зборів. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що депутати Славської селищної ради 26 березня зібрали позачергову сесію, на якій відправили у відставку 57-річного Володимира Бегу. За відсторонення голови проголосували 20 із 23 присутніх депутатів. Наразі виконувачем обов'язків голови є секретар сільради Олег Даниляк, який пройшов у раду від партії «Слуга народу».

За словами Володимира Беги, саме Олег Даниляк ініціював відсторонення голови. як писав ZAXID.NET, Даниляк є рідним братом Василя Даниляка – співзасновника ТОВ «Славскі», яке викупило землі під будівництво масштабного гірськолижного курорту в Славському. Зазначимо, що холдинг ОККО Group з жовтня 2024 року будує масштабний гірськолижний курорт на території Славської ОТГ. Для цього засновник OKKO Group Віталій Антонов у квітні 2019 року з Василем Даниляком заснував компанію «Рожанка парк», яка викупляла землі. Ці ділянки переписали на ТОВ «Славскі», яке має тих самих власників.

Додамо, що Володимир Бега був головою Славського з 2017 року, а на виборах у 2020 році він очолив об’єднану громаду. За 2024 році Бега задекларував 1,5 млн грн доходів. Крім цього, у власності його родини перебуває відпочинковий комплекс «Вежа Ведмежа».

До Славської селищної входить 26 депутатів: четверо від партії «Слуга народу», четверо від «Європейської солідарності», троє від партії «Патріот», троє від ВО «Батьківщина», троє від Української Галицької партії, троє від партії «За майбутнє», двоє від партії «Голос», двоє від партії «Самопоміч», двоє від ВО «Свобода».

До Славської ТГ входять села Лавочне, Опорець, Тернавка, Хітар, Кальне (староста Надія Ракочій), Тухля, Либохора, Головецько, Пшонець (староста Андрій Ткачик), Верхня Рожанка та Нижня Рожанка (староста Руслан Маркович), Волосянка, Ялинкувате, Хащованя (староста Володимир Безега). На сайті громади вказано, що населення Славського становить 3530 мешканців. Населення всієї Славської ТГ становить 14217 людей.