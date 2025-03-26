Володимир Бега був головою Славської ОТГ із 2020 року

Депутати Славської селищної ради у середу, 26 березня, зібрали позачергову сесію, на якій висловили недовіру селищному голові Володимиру Безі. За відповідне рішення проголосували 20 із 23 присутніх депутатів. Цю інформацію 57-річний Володимир Бега підтвердив ZAXID.NET, назвавши це рішення депутатів узурпацією влади холдингом ОККО, який будує на території громади масштабний гірськолижний комплекс. Виконувати обов’язки голови буде секретар сільради Олег Даниляк, причетний до власників курорту.

Про позачергове пленарне засідання Славської селищної ради 26 березня повідомив Telegram-канал «Політичний треш», засновником якого є журналіст і колишній посадовець Львівської ОДА Дмитро Посипанко. Зазначається, що депутати зібрали сесію, щоби висловити недовіру селищному голові. В таємному голосуванні взяли участь 23 з 24 депутатів. 20 із них підтримали дострокове припинення повноважень Володимира Беги.

На результати засідання Володимир Бега відреагував на сторінці у Facebook. Він звинуватив холдинг ОККО в знищенні місцевого самоврядування і натякнув, що депутатів могли підкупити.

«Чи продаються голоси і самі депутати? Кожен з них має відповідь на це питання. Сьогодні частина депутатів проголосувала за недовіру мені. Ініціатором виступив представник компанії ОККО Олег Даниляк. З подальшими кроками, ми будемо визначатись. Дякую тим, хто не підтримує узурпацію, дерибан землі та політичні маніпуляції», – написав селищний голова Славського.

У коментарі ZAXID.NET Володимир Бега повідомив, що недовіру йому ініціював секретар селищної ради та перший заступник голови Олег Даниляк, який пройшов у раду від партії «Слуга народу». Він же є рідним братом Василя Даниляка – співзасновника ТОВ «Славські». Ця компанія з орбіти холдингу Галнафтогаз Віталія Антонова викупила землі під будівництво масштабного гірськолижного курорту в Славському.

«Це узурпація влади і переворот. Не було формальної причини для мого відсторонення. Їм потрібна була своя людина в раді, тому вони перенесли корпоративні методи управління і місцеве самоврядування», – розповів Володимир Бега.

Він додав, що оскаржуватиме рішення сесії в суді. Наразі й до проведення місцевих виборів обов’язки голови виконуватиме Олег Даниляк. ZAXID.NET звернувся до нього за коментарем через месенджері, однак на момент публікації матеріалу він не відповів. Також ZAXID.NET звернувся за коментарем до холдингу ОККО.