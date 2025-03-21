Голова Славської ОТГ Володимир Бега задекларував 1,5 млн грн доходів за 2024 рік
Славський селищний голова та очільник місцевої ОТГ на Львівщині Володимир Бега подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. У посадовця збільшилась зарплата та дохід від здачі майна в оренду.
Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Володимир Бега отримав 1,2 млн грн зарплати у Славській селищній раді, що приблизно на 140 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Ще понад 200 тис. грн посадовець отримав від надання майна у оренду та 30 тис. грн – від страхової компанії. Загальний дохід Беги у 2024 році становить майже 1,5 млн грн.
У 2024 році, як і під час повномасштабної війни, Володимир Бега не купував нової нерухомості. Він декларує 50 об’єктів, які перебувають у його власності чи користуванні. Більшість нерухомості Володимир Бега має у селі Волосянка біля курортного Славського, зокрема 23 земельні ділянки, житловий будинок та нежитлову будівлю площею 837 м2. У Львові Бега вказує чотири квартири, гараж, земельну ділянку, нежитлові та інші приміщення. Окрім цього він декларує й земельні ділянки на території Львівської області.
Володимир Бега декларує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець минулого року. У його власності є авто Infiniti QX56 (2011 року випуску), Subaru Legacy Outback (2006 року випуску) та ВАЗ-21093 (1999 року випуску), а також мотоцикл Honda XR125 (2013 року випуску). Вартість жодного транспортного засобу у декларації не вказана. Із Володимиром Бегою пов’язані дві фірми: ПП «Лінія-один» та ТзОВ «Товариство з іноземними інвестиціями Горари» (готель «Вежа Ведмежа»).
Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.