Голова Славської ОТГ Володимир Бега

Славський селищний голова та очільник місцевої ОТГ на Львівщині Володимир Бега подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. У посадовця збільшилась зарплата та дохід від здачі майна в оренду.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Володимир Бега отримав 1,2 млн грн зарплати у Славській селищній раді, що приблизно на 140 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Ще понад 200 тис. грн посадовець отримав від надання майна у оренду та 30 тис. грн – від страхової компанії. Загальний дохід Беги у 2024 році становить майже 1,5 млн грн.

У 2024 році, як і під час повномасштабної війни, Володимир Бега не купував нової нерухомості. Він декларує 50 об’єктів, які перебувають у його власності чи користуванні. Більшість нерухомості Володимир Бега має у селі Волосянка біля курортного Славського, зокрема 23 земельні ділянки, житловий будинок та нежитлову будівлю площею 837 м2. У Львові Бега вказує чотири квартири, гараж, земельну ділянку, нежитлові та інші приміщення. Окрім цього він декларує й земельні ділянки на території Львівської області.

Володимир Бега декларує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець минулого року. У його власності є авто Infiniti QX56 (2011 року випуску), Subaru Legacy Outback (2006 року випуску) та ВАЗ-21093 (1999 року випуску), а також мотоцикл Honda XR125 (2013 року випуску). Вартість жодного транспортного засобу у декларації не вказана. Із Володимиром Бегою пов’язані дві фірми: ПП «Лінія-один» та ТзОВ «Товариство з іноземними інвестиціями Горари» (готель «Вежа Ведмежа»).

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.