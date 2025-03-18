Директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська

Очільниця Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська подала до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи мільйонний дохід та значні заощадження.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, торік лікарка отримала близько мільйона гривень: 936 тис. грн зарплати у перинатальному центрі, а також 83 тис. грн зарплати у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Основний дохід її чоловіка Миколи Іщука становить 451 тис. грн – цю зарплату він отримав від Фонду держмайна у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Заощадження подружжя (грошові активи) станом на кінець 2024 року становлять 141 тис. доларів, 231 тис. євро та 4,2 млн грн. Варто зазначити, що у попередні роки Микола Іщук декларував мільйонні доходи від підприємницької діяльності. До прикладу у 2023 році лише від підприємницької діяльності він отримав 4,2 млн грн, ще 4,2 млн грн він отримав у 2022 році, а у декларації за 2021 рік було зазначено 2,4 млн грн.

У 2024 року Марія Малачинська із чоловіком не купували нової нерухомості чи авто. Подружжя декларує дві львівські квартири (144,6 м2 та 111 м2), гаражі та паркомісце, а також недобудовану квартиру у Києві (55,9 м2). У них є одне авто Jeep Grand Cherokee (2014 року випуску) та причіп. Марія Малачинська вказує акції у ПАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд» та корпоративні права у ТОВ «Лемберг Крафтфудс».

46-річна очільниця львівського перинатального центру Марія Малачинська є заслуженою лікаркою України та кандидаткою медичних наук, доцентка кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.