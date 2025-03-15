41-річний доктор медичних наук Орест Чемерис

Орест Чемерис, який очолює Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, оприлюднив на сайті НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи мільйон гривень доходів.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році на посаді ректора медуніверситету Орест Чемерис отримав 702 тис. грн зарплати, окрім цього він декларує 59 тис. грн зарплати за сумісництвом у Львівській обласній клінічній лікарні та 285 тис. грн від продажу авто. Дружина ректора Руслана Чемерис у 2024 році отримувала лише 16 тис. грн страхових виплат, отже загальний дохід сім’ї становить близько мільйона гривень.

У 2024 році, як і протягом повномасштабної війни, подружжя не купувало нової нерухомості. Ректор із дружиною декларує три львівські квартири (89,2 м2, 60,6 м2 та 50,2 м2), а також дві земельні ділянки у селі неподалік курортної Східниці.

Назарі єдине авто у сім’ї – це Audi Q5 (2015 року випуску), власницею якого Руслана Чемерис стала влітку 2022 року. Цієї машиною може користуватись Орест Чемерис.

41-річний доктор медичних наук Орест Чемерис став в.о. ректора медуніверситету у липні 2023 року після того, як в університеті спалахнув скандал із сексистськими висловлюваннями тодішнього ректора Бориса Зіменковського. У квітні 2024 року Чемериса обрали ректором університету. До призначення в медуніверситет Чемерис працював директором департаменту охорони здоров’я ЛОВА.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.