Депутат Жидачівської міськради та підприємець Ігор Чорнейко

На Львівщині депутата Жидачівської міськради та підприємця Ігоря Чорнейка підозрюють у недостовірному декларуванні на майже 20 млн грн. Справу уже скерували до суду, йому загрожує до 85 тис. грн штрафу, обмеження чи позбавлення волі до двох років.

Першим прізвище підозрюваного у недостовірному декларуванні депутата Ігоря Чорнейка оприлюднило видання Lviv.media. Львівська обласна прокуратура днями інформувала, що до суду скерували справу про недостовірне декларування одного із депутатів Стрийського району Львівщини. Тоді у прокуратурі повідомляли, що йдеться про недостовірні відомості у деклараціях за 2022 та 2023 роки. Він не зазначив об’єкти нерухомості, земельні ділянки та авто, що є у його власності.

У судовому реєстрі оприлюднені ухвали про передачу до суду справи щодо Ігоря Чорнейка за підозрою у кримінальному правопорушенні за ч.2 ст.366-2 КК України (недостовірне декларування), проте у судових ухвалах немає жодних деталей цієї справи.

У розмові з журналістами Lviv.media Ігор Чорнейко відмовився коментувати ситуацію і сказав, що свідчення даватиме уже в суді: «Я на суді буду давати свідчення. І суд буде визначати. Позиція така, що, коли людина порушує закон, то вона повинна понести відповідальність».

Згідно з декларацією Ігоря Чорнейка на сайті НАЗК, він та його дружина Романа Чорнейко є підприємцями, у 2023 році вони задекларували 7,6 млн грн від підприємницької діяльності, за 2022 рік вони на двох задекларували 5,2 млн грн. Зокрема, Ігор Чорнейко є співвласником двох фірм: ТзОВ «Січ», яке займається торгівлею деталями до авто, та ТзОВ «Софія-Буд», що займається оптовою торгівлею деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

На сайті Жидачівської громади вказано, що Ігоря Чорнейка обрали депутатом від політичної партії «Громадянська позиція».

За недостовірне декларування (за ч.2 ст.366-2 КК України) Ігорю Чорнейку загрожує покарання у вигляді штрафу до 85 тис. грн, громадські роботи, обмеження чи позбавлення волі до двох років, з позбавленням права працювати на певних посадах чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років. Справа перебуває у суді.