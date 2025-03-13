Володимир Мацелюх очолює Новояворівську ОТГ із 2020 року

Міський голова Новояворівська та місцевої ОТГ Володимир Мацелюх подав до НАЗК декларацію про свої доходи за 2024 рік. Річний дохід подружжя становить близько 1,5 млн грн, а зарплата мера Новояворівська зросла на понад 300 тис. грн, якщо порівнювати із 2023 роком.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році мер Новояворівська Володимир Мацелюх отримав 1,1 млн грн зарплати, що на понад 300 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Дружина посадовця Галина Мацелюх працює у «Старицькому військовому лісгоспі» та декларує 321 тис. грн зарплати і 84 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою – 535 тис. грн.

Щодо нерухомості, то очільник Новояворівська має власну квартиру у місті (68 м2), є співвласником ще однієї квартири (66 м2) та може проживати у батьківському житловому будинку площею 207 м2.

Галина Мацелюх декларує власне авто Hyundai Tucson (2016 року випуску), а Володимир Мацелюх користується батьковим авто Volkswagen Jetta (2016 року випуску). Протягом 2022-2024 років подружжя не купувало нових авто чи нерухомості.

45-річний Володимир Мацелюх переміг на виборах голови Новояворівської ОТГ у 2020 році – його висувала «Українська галицька партія». Раніше посадовець був заступником голови Яворівської районної ради та очільника Новояворівська.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.