Андрій Кульчинський працює міським головою Трускавця з 2015 року

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський подав декларацію про суттєві зміни в майновому стані, в якій вказав частку в чотирьох квартирах і двох нежитлових приміщеннях. Він пояснив ZAXID.NET, що про купівлю нової нерухомості не йдеться, натомість він оформив на себе приміщення в будинку, який належить його дружині Наталії, та передарував майно родичам.

Як вказано в декларації, поданій 4 лютого 2025 року, 30 січня 2025 року Андрій Кульчинський разом із дружиною Наталією і донькою Устиною став власником чотирьох квартир у Трускавці на 65,3 м2 (293,6 тис. грн), 65,6 м2 (295,2 тис. грн), 70,4 м2 (316,8 тис. грн), на 107,7 м2 (484,7 тис. грн). Також Андрій Кульчицький вказав й придбані 30 січня нежитлові приміщення: два площею 41,2 м2 по 185,4 тис. грн та два площею 49,4 м2 вартістю по 222,3 тис. грн.

У коментарі ZAXID.NET він пояснив, що його сімʼя нової нерухомості не купувала. Йдеться про поділ будинку, який його сімʼя має у власності ще з 2006 року, а також оформлення часток у квартирах, які були у спільній власності з дружиною Наталією. Свої частки, стверджує Андрій Кульчинський, він переписав на доньку Устину, а тому вніс ці дані у декларацію.

Додамо, що в декларації за 2023 рік Андрій Кульчинський вказував три земельні ділянки і житловий будинок, а його дружина Наталія, яка працює головою ВЛК при військовій частині, вказувала одну ділянку, чотири квартири і два нежитлові приміщення. У серпні 2024 Андрій Кульчинський подав декларацію про зміни в майновому стані, де вказав подарунок від доньки Соломії Кульчинської – 400 тис. грн. Декларацію про доходи за 2024 рік посадовець ще не подавав.

53-річний Андрій Кульчинський є мером Трускавця із 2015 року й був переобраний на виборах у 2020 році. Впродовж 2002-2015 років тричі був депутатом місцевої міськради. До мерства очолював Трускавецьку міську лікарню.