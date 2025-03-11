Турківський районний суд Львівщини визнав посадовця Нацполіції Львівщини винним у недостовірному декларуванні, зобов’язавши сплатити 25,5 тис. грн штрафу. Сам поліцейський своєї провини не визнає.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) виявило недостовірні відомості у декларації начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Самбірського райвідділу поліції Нацполіції Львівщини Степана Легуцького. За даними НАЗК, вказані у декларації за 2023 рік відомості відрізняються від достовірних на 1,3 млн грн. Поліцейський у декларації завищив вартість квартири, комори та паркомісця, а також не вказав дохід від продажу свого авто Volkswagen Golf (2009 р.в.) та авто його дружини Audi Q7 (2015 р.в.).

Щодо Легуцького склали протокол про адмінправопорушення за ч.4 ст.172-6 КУпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації). У суді він не визнав своєї провини та заявив, що надавав НАЗК усі підтверджуючі документи.

«Щодо не зазначення відомостей про свій дохід від продажу автомобіля Volkswagen Golf, вказав, що не пам’ятає, яку інформацію надавав у НАЗК, оскільки пройшов тривалий час від того, коли він надавав пояснення. Щодо відомостей про дохід дружини від продажу Audi Q7, пояснив, що на той час з дружиною не спілкувався, нерухомим майном, що підлягало декларуванню, не розпоряджався, про те, що вона його продала, йому було невідомо, це майно не було спільною власністю подружжя, тому дружина мала право продати авто і не повідомити про це. Може вона і повідомляла про продаж авто, проте він не може відповісти на вказане запитання», – наведена позиція правоохоронця у постанові суду.

Адвокат Степана Легуцького кілька разів клопотав про відкладення розгляду справи через зайнятість у інших судових засіданнях. Прокурор та суддя Марія Волинець вважають, що таким чином адвокат зловживає своїм правом, надаючи перевагу участі в інших судових засіданнях.

Прокурор просив призначити Степану Легуцькому 34 тис. грн штрафу через недостовірне декларування, його позицію підтримав представник управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Суддя проаналізувала усі матеріали, врахувавши позиції учасників справи. Вона визнала Степана Легуцького винним у недостовірному декларуванні (ч.4 ст.172-6 КУпАП), призначивши 25,5 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.