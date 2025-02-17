Василина Софранюк у 2023 році потрапила у скандал через подаровану перепустку на проїзд автомобілем у пішохідну зону на площі Ринок

НАЗК знайшло ознаки недостовірного декларування у декларації працівниці Львівської облради Василини Софранюк. Зокрема, вона не вказала право власності на частку квартири та дохід від продажу авто Mercedes-Benz S320.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку декларації спеціалістки відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської облради (ЛОР) Василини Софранюк за 2022 рік. Як вказано у довідці НАЗК, фахівці виявили ознаки недостовірного декларування. Зокрема, Василина Софранюк не вказала право власності на ¼ квартири площею 48 м² у Жовкві, а також неправильно вказала вартість іншої квартири у Жовкві, завищивши її – вона зазначила 480 тис. грн замість 253,6 тис.

Василина Софранюк пояснила фахівцям НАЗК, що неправильно вказала вартість квартири, бо не мала документа, де була б зазначена справжня вартість нерухомості. Щодо недекларування частки іншої квартири, то спеціалістка ЛОР назвала це помилкою і заявила, що приватизація квартири відбулась, коли їй було ще 12 років.

Окрім цього фахівці НАЗК встановили, що Василина Софранюк не задекларувала дохід від продажу свого авто Mercedes-Benz S320 – 365 тис. грн, які вона отримала від матері Любові Федюк у 2022 році. Працівниця ЛОР пояснила, що не вказала цю інформацію через «неправильне розуміння заповнення відповідного розділу».

Після перевірки декларації фахівці НАЗК встановили ознаки недостовірного декларування – ч.4 ст.172-6 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від 17 до 42,5 тис. грн.

Нагадаємо, що працівниця ЛОР Василина Софранюк у 2023 році потрапила у скандал через подаровану перепустку на проїзд автомобілем у пішохідну зону на площі Ринок у Львові, яка виявилась нечинною. Подарунок зробив співмешканець Софранюк, на той час головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко. Василину Софранюк покарали доганою після скандалу, а Романа Пилипенка понизили на посаді та перевели у іншу область. У 2024 році ZAXID.NET також повідомляв, що Василина Софранюк записала на батька придбаний Porsche Cayenne.