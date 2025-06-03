Василина Софранюк не визнала вину у вчиненні адмінправопорушення та зазначила, що недостовірні відомості у декларації зумовлені недбалістю

Галицький районний суд Львова визнав винною у недостовірному декларуванні колишню працівницю Львівської обласної ради Василину Софранюк, призначивши їй 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, Василина Софранюк, працюючи головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва управління адміністративного забезпечення діяльності Львівської обласної ради (ЛОР), вказала недостовірні відомості у декларації про доходи за 2022 рік.

Вона неправильно вказала вартість квартири у Жовкві, завищивши її – зазначила 480 тис. грн замість 253,6 тис, а також не задекларувала дохід від продажу авто Mercedes-Benz S320 – 365 тис. грн. Ознаки недостовірного декларування виявили працівники НАЗК, провівши повну перевірку декларації.

У суді Василина Софранюк не визнала вину у вчиненні адмінправопорушення та зазначила, що недостовірні відомості у декларації зумовлені недбалістю. Її адвокатка заявила, що виявлені НАЗК факти треба розглядати окремо. Вона стверджує, що на кінець 2022 року її клієнтка не отримала дохід (365 тис. грн) від продажу авто, а різниця між вказаною та реальною вартістю квартири становить 226 тис. грн – це менше порогової суми притягнення до адмінвідповідальності за ч.4 ст.172-6 КУпАП. На думку адвокатки, провадження у справі треба закрити через відсутність складу адмінправопорушення.

Цю справу розглянула суддя Наталія Зубачик, яка дослідила усі матеріали справи, визнавши Василину Софранюк винною у адмінправопорушенні – їй призначили 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що працівниця ЛОР Василина Софранюк у 2023 році потрапила у скандал через подаровану перепустку на проїзд автомобілем у пішохідну зону на площі Ринок у Львові, яка виявилась нечинною. Подарунок зробив співмешканець Софранюк, на той час головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко. Василину Софранюк покарали доганою після скандалу, а Романа Пилипенка понизили на посаді та перевели у іншу область. У 2024 році ZAXID.NET також повідомляв, що Василина Софранюк записала на батька придбаний Porsche Cayenne.