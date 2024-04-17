Володимир Мацелюх переміг на виборах мера Новояворівська у 2020 році – його висувала «Українська галицька партія»

Міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Загальний річний дохід подружжя перевищив мільйон гривень. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Володимир Мацелюх отримав 818 тис. грн зарплати у міськраді Новояворівська, ще 299 тис. грн зарплати отримала його дружина Галина у «Старицькому військовому лісгоспі». Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою – 135 тис. грн.

Щодо нерухомості, то очільник Новояворівська має власну квартиру у місті (68 м 2 ), є співвласником батьківської квартири (66 м2) та може проживати у батьківському житловому будинку площею 207 м2.

Дружина голови ОТГ має у власності автомобіль Hyundai Tucson (2016 року випуску), а Володимир Мацелюх користується батьковим авто Volkswagen Jetta (2016 року випуску). Протягом 2022-2023 років подружжя не купувало нових авто чи нерухомості.

44-річний Володимир Мацелюх переміг на виборах голови Новояворівської ОТГ у 2020 році – його висувала «Українська галицька партія». Раніше посадовець був заступником голови Яворівської районної ради та очільника Новояворівська.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.