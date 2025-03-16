Володимир Гутник із 2006 року є сільським головою Зимної Води

Сільський голова Зимної Води Володимир Гутник, який також очолює місцеву ОТГ, подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. Загальний дохід подружжя становить 3,9 млн грн.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 року подружжя отримало 3,9 млн грн доходів. Зарплата Володимира Гутника у Зимноводівській сільраді становить 1,1 млн грн, окрім цього він також отримав 168,8 тис. грн пенсії. Дружина посадовця Галина Гутник є ФОПом та займається туризмом, її річний дохід становить 2,5 млн грн. Заощадження сім’ї на кінець 2024 року складали майже 700 тис. грн та 25 тис. доларів.

У 2024 році, як і під час повномасштабної війни, подружжя не купувало нової нерухомості та іншого майна. Галині Гутник належить ділянка та житловий будинок у Зимній Воді біля Львова (323 м2), а Володимиру Гутнику – дві земельні ділянки у Львівській області та одна на Закарпатті.

Очільник ОТГ із 2021 року їздить на кросовері Volkswagen Touareg (2017 року випуску), а його дружина має авто Audi A6 (2011 року випуску).

60-річний Володимир Гутник із 2006 року є сільським головою Зимної Води на Львівщині, а із 2018 року він очолив Зимноводівську ОТГ. До того, як очолити село під Львовом, Гутник шість років займався підприємницькою діяльністю.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.