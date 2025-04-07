Депутату загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві ДБР затримало чинного депутата Житомирської обласної ради, який працевлаштовував людей до державних установ за хабар. Депутата затримали на отриманні 10 тис. доларів від чоловіка який хотів отримати конкурсну посаду, повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора у понеділок, 7 квітня.

За даними правоохоронців, у березні 2025 року депутат, імені якого не уточнюють, зустрівся з чоловіком, який хотів отримати посаду в одній з держустанов, та запропонував йому допомогу в працевлаштування. Чиновник переконував чоловіка, що має зв’язки серед високопосадовців та може працевлаштувати його поза конкурсом на посаду за 10 тис. доларів.

У п’ятницю, 3 квітня, правоохоронці затримали депутата у Києві, під час передачі хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство за змовою в умовах воєнного стану у великих розмірах). Чиновнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наразі встановлюються інші епізоди його діяльності, а також люди, причетні до шахрайської схеми.