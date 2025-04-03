Мешканець Львівщини за 3000 доларів намагався підкупити прокурора

На Львівщині поліція затримала місцевого мешканця, який намагався підкупити прокурора. Його затримали після передачі трьох тисяч доларів хабаря.

Як вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратури за 3 квітня, мешканець Львівщини хотів, щоб прокурор подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у рамках одного із кримінальних проваджень. За це чоловік запропонував прокурору хабар. Про цю пропозицію прокурор повідомив своє керівництво та діяв під контролем правоохоронців.

Мешканця Львівщини затримали після передачі хабаря

Мешканця Львівщини затримали після передачі прокурору 3000 доларів хабаря. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.3 ст.369 КК України. Досудове розслідування проводять слідчі Нацполіції Львівщини.