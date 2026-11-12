Підприємця спіймали відразу після передачі грошей прокурору

Личаківський районний суд Львова виніс вирок підприємцеві Михайлові Гері за спробу підкупу прокурора. Підприємець запропонував 3 тис. доларів «подяки» прокурору Кам’янка-Бузької прокуратури за сприяння у розслідуванні справи щодо повернення йому боргів. Суд призначив винуватцю покарання – штраф у розмірі 68 тис. грн.

За матеріалами справи, у лютому та березні 2025 року Михайло Гера під час допиту як потерпілий запропонував прокурору Кам’янка-Бузького відділу Жовківської прокуратури вчинити дії, щоб спонукати боржників повернути йому заподіяну шкоду, за що обіцяв віддячитися. А саме підприємець запропонував 3 тис. доларів за подання клопотання про накладення арешту на майно осіб, які завдали йому матеріальної шкоди. Передача хабаря відбулася 3 квітня 2025 року на АЗС ОККО на вул. Богдана Хмельницього у Львові, після чого хабародавця затримали поліцейські.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він пояснив, що у 2011 році шахраї виманили у нього 120 тис. доларів. Він позичив гроші нібито для спільного бізнесу, але борг вони йому не віддали. Тому він звернувся з заявою в поліцію. За словами Михайла Гери, слідчий не займався розслідуванням, справа неодноразово закривалася. Тому він був змушений звернутися зі скаргами до прокуратури. Підприємець запевнив, що прокурор його спровокував на пропозицію хабаря, а сам він «не збирався нікому нічого давати». Про вчинене підприємець розкаявся.

Суддя Роман Головатий визнав Михайла Геру винним у пропозиції хабаря службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 68 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.

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За даними YouControl, 66-річний Михайло Гера зареєстрований як ФОП у Зимній Водій та займається вантажними перевезеннями.