Сили оборони зупинили росіян на напрямку Андріївка-Олексіївка

Сили оборони на напрямку Андріївка-Олексіївка минулого тижня влаштували росіянам пастку та зупинили ворожий наступ. Про це повідомив у понеділок, 7 квітня, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, успіх ЗСУ у протидії наступальним операціям противника насамперед визначається наявністю достатнього складу сил і засобів.

«Саме вони є головною передумовою для ефективного застосування вже організованих розвідки, керівництва, управління та взаємодії», – додав Наєв.

Він розповів, що минулого тижня на напрямку Андріївка-Олексіївка захисники заманили російських загарбників в заздалегідь підготовлену пастку і зупинили їх. Після цього окупантам було завдано нищівного вогневого ураження силами кількох бригад та підрозділів.

Генерал-лейтенант уточнив, що українські військові застосували понад 600 артилерійських снарядів і понад 200 ударних дронів.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що бійці бригади «Хижак» виявили в місті Торецьк Донецької області сховану техніку російських загарбників та ліквідували її.