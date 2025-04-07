Чотири російські квадроцикли знищили за допомогою FPV-дрона

Бійці бригади «Хижак» виявили в місті Торецьк Донецької області сховану техніку російських загарбників та ліквідували її. Про це у неділю, 6 квітня, повідомила Національна поліція.

Відомо, що схованку російської техніки вдалося знайти бійцям бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції. Вони знищили чотири російські квадроцикли за допомогою FPV-дрона.

«Хижаки» знайшли схованку техніки ворога в Торецьку і перетворили її на брухт», – йдеться у повідомленні.

Також 6 квітня військові цієї бригади показали, як влаштовують справжні повітряні дуелі з ворожими дронами у Торецьку.

Додамо, начальник відділення комунікації 100 ОМБр, капітан Сергій Хомінський в ефірі «Українського радіо» 5 квітня розповів, що бої за місто Торецьк тривають вже 9 місяців.

«Кількість безповоротних втрат ворога перевищила 15 тис. в Торецьку. Це ті окупанти, які були знищені. Якщо говорити про загальні втрати ворога на нашому напрямку за цей період, то це вже понад 50 тис. особового складу», – зазначив він.

Нагадаємо, 13 березня повідомляли, що російські військові збільшили кількість штурмових дій та артилерійських обстрілів на Торецькому напрямку. Ворог також перекинув туди додаткові сили.