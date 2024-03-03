Бійці 3-ї ОШБр поспілкувались із журналістами The Washington Post

Рівень підготовки російських військ, які штурмували Авдіївку, не був рівномірним, але росіянам все ж вдалось відтіснити ЗСУ завдяки перевазі в кількості озброєння. Про це виданню Washington Post розповіли бійці Третьої окремої штурмової бригади.

21-річний український захисник з позивним «Майор» назвав вихід з міста «дорогою cмерті». Під час відступу свого підрозділу він став його командиром, бо «поранених військових було так багато, що не залишилося нікого старшого». Також «Майор» став свідком сильного удару по колоні, яка покидала Авдіївку.

«Якби було більше військ, артилерії і повітряного прикриття, українські сили могли б утримати позицію … Нам просто потрібно було чимось воювати», – розповів «Майор».

44-річний снайпер «Швед» розповів, що постійно переміщався між позиціями в Авдіївці. Каже, що ліквідував стільки російських військових, що «втратив рахунок після 10». За його словами, рівень підготовки російських військ не був рівномірним, деякі з них мали лише уніформу і звичайні автомати, в той час як інші були оснащені більш сучасним спорядженням та зброєю. «Шведа» евакуювали з Авдіївки після трьох контузій, але він отримав четверту, коли безпілотник влучив у його евакуаційну машину під час виїзду з міста.

Боєць із позивним «Кавказець» працював на диспетчерському пункті коксохімічного заводу в Авдіївці. За словами, 20-річного військового «три чверті росіян, з якими вони билися, мали гідну військову підготовку». І лише трохи більше половини мали бойовий досвід. Також він зазначив, що його підрозділ зустрів бійців з іншої бригади, які заблукали. Вони не мали зв'язку з командиром і не знали, що віддано наказ про відступ.

«Бандит», кулеметник із Канади розповів, що «влаштував позиції в одноповерховому будинку і спостерігав, як росіяни хвилями блукають, сотні недосвідчених солдат щоранку, вдень і ввечері, на вигляд їм було 40-50 років, часто вони були без бронежилетів і шоломів».

«На третій день перебування в Авдіївці, Росія розпочала безперервний штурм позиції, використовуючи стрілецьку зброю, безпілотники, міномети, артилерію і авіабомби, що змусило відступити до іншого понівеченого будинку, розташованого неподалік», – зазначив боєць.

Військовий з позивним «Гєрич» розповів, що під час відступу йому та його побратимам довелось знищити усі важливі матеріали на позиціях.

«Коли настала наша черга виїжджати, ми зрозуміли, що російські війська незабаром захоплять наші командні пункти, тому знищили всі важливі матеріали: особисті документи, накази, карти, рукописні записки з координатами, розкладом змін або іменами. І навіть залишки їжі … Невдовзі після цього росіяни опинилися на коксохімічному заводі», – зазначив «Гєрич».

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення відвести війська з Авдіївки заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон, повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.