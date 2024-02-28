Російські війська не припиняють наступ на Авдіївському напрямку для того, щоб позбавити ЗСУ перепочинку, який дозволив би Україні створити міцнішу лінію оборони. Про це 28 лютого повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті ISW зазначається, що ворог тимчасово знизив темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але з того часу відновив відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від Авдіївки.

Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбивати наступальні операції Росії.

«Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки», – вважають аналітики.

На їхню думку, захоплення Авдіївки дозволило б росіянам тиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.

Нагадаємо, 26 лютого ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого за 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області. 27 лютого українські війська відійшли від сіл Сєверне й Степове, що під Авдіївкою.