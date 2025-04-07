Жовківський райсуд Львівщини виніс вирок прикордоннику Роману Л., який допоміг брату організувати незаконний перетин кордону для двох чоловіків. Спроба виявилась невдалою, бо ухилянтів затримали, а щодо організаторів порушили кримінальні справи. Роман Л. отримав умовне покарання, суд також заборонив йому працювати на посадах, які пов’язані із охороною держкордону.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, інспектор прикордонної служби Роман Л. допоміг своєму брату організувати незаконний перетин кордону для двох чоловіків. Наприкінці листопада 2024 року Романа Л. із братом привезли двох ухилянтів до прикордонного села на Львівщини, звідки до кордону пішки йти 500 м. Організатор залишився у авто, а ухилянти намагались втекти до Польщі поза пунктами пропуску, але їх викрили прикордонники.

Щодо прикордонника Романа Л. порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіка за кордон). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором.

Справу розглянула суддя Мар’яна Олещук, яка дослідила усі докази та визнала Романа Л. винним у кримінальному правопорушенні, призначивши п’ять років тюрми із трирічною забороною займатись діяльністю пов’язаною із охороною державного кордону. Однак, прикордонника звільнили від відбування тюремного ув’язнення, встановивши дворічний іспитовий строк. Вирок ще можна оскаржити.