У віці 90 років померла народна артистка України, акторка Львівського Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Таїсія Литвиненко. Про смерть Таїсії Литвиненко у неділю, 6 квітня, повідомив у Facebook її син Назар Стригун.

«Наше сонечко зійшло у неділю і.. покинуло нас у неділю. Про чин похорону буде повідомлено», – написав Назар Стригун.

Таїсія Литвиненко народилася в селі Погреби Броварського району Київської області 10 лютого 1935 року. У 1957 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого в майстерні Івана Чабаненка та Леоніда Олійника. У 1965 році разом з Федором Стригуном переїхала у Львів, у театр імені Марії Заньковецької. Крім акторської та режисерської діяльності, Таїсія Литвиненко була доценткою кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка. У репертуарі Таїсії Литвиненко майже сто вистав у театрі Марії Заньковецької. Таїсія Литвиненко відома глядачам завдяки ролям у таких виставках, як «Сватання на Гончарівці» (Уляна), «Хазяїн» (Соня), «Марія Заньковецька» (Марія Заньковецька), «Украдене щастя» (Анна), «Наталка Полтавка» (Терпелиха), «Гуцулка Ксеня» (Гелена) та інші.