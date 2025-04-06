47-річний суддя Лука Кріль був єдиним суддею Турківського районного суду

Двічі викритий на хабарі суддя Турківського районного суду Лука Кріль мобілізувався до Сил оборони України. Про це у неділю, 6 квітня інформує NGL.media з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, Луку Кріля вперше затримали на хабарі у грудні 2019 року. Тоді суддя вимагав 1000 євро хабара за закриття справи про нетверезе керування авто. Вдруге Кріля викрили на хабарі у січні 2020 року, коли він отримував другу частину грошей за не притягнення підсудного до адміністративної відповідальності. У січні 2025 року Вища рада правосуддя вирішила притягнути суддю Турківського райсуду до відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення.

Наприкінці березня 2025 року ВАКС отримав інформацію від однієї з військових частин у Львівській області про те, що 10 березня 47-річний суддя Лука Кріль був мобілізований. Через це ВАКС доручив одному з місцевих судів організувати можливість для онлайн-участі Луки Кріля в засіданнях по його справі. Згідно зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, судове провадження зупиняють, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Нагадаємо, 27 січня Вища рада правосуддя розглядала дисциплінарну справу проти Луки Кріля, без участі самого судді. У надісланому на адресу ВРП листі Кріль пояснив, що перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні Турківської лікарні, де лікує травму ноги. Через це суддя просив відкласти розгляд справи до закінчення лікування. Варто зазначити, що це не вперше засідання ВРП щодо судді Кріля переносили з аналогічних причин. Незважаючи на відсутність Луки Кріля, члени Першої Дисциплінарної палата ВРП рекомендували звільнити суддю. Однак за це рішення ще мають проголосувати члени ВРП. Незважаючи на те, що Лука Кріль усунутий від здійснення правосуддя, він продовжує отримувати заробітну платню. У 2024 році Лука Кріль задекларував 797 тис. грн зарплати.