Внаслідок атаки на Херсон під завалами опинилась вагітна жінка з однорічним сином
Росіяни обстріляли житловий будинок, де перебувала жінка з дитиною
У понеділок, 7 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по житловій забудові Херсона, застосувавши артилерію. Внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок, а його мешканці – вагітна жінка та її однорічний син – опинилися під завалами, повідомив голова Олександр Прокудін та у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.
За словами правоохоронців, росіяни обстріляли місто близько 09:00 7 квітня. Внаслідок артилерійської атаки отримав пошкодження приватний будинок, де перебувала вагітна жінка з дитиною.
«Через влучання ворожого снаряду у будинок, під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому майже два роки. Матір прикрила малечу власним тілом», – повідомив Олександр Прокудін.
Жінку на шостому місяці вагітності та малолітнього хлопчика вдалося дістати з-під завалів. 31-річна херсонка зазнала вибухової травми та ушкоджень голови, а її дитина має контузію та вибухову травму. За словами жінки, після обстрілу на неї впала стеля.
За фактом обстрілу житлового будинку правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).