На вагітну жінку з дитиною впала стеля її будинку

У понеділок, 7 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по житловій забудові Херсона, застосувавши артилерію. Внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок, а його мешканці – вагітна жінка та її однорічний син – опинилися під завалами, повідомив голова Олександр Прокудін та у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За словами правоохоронців, росіяни обстріляли місто близько 09:00 7 квітня. Внаслідок артилерійської атаки отримав пошкодження приватний будинок, де перебувала вагітна жінка з дитиною.

«Через влучання ворожого снаряду у будинок, під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому майже два роки. Матір прикрила малечу власним тілом», – повідомив Олександр Прокудін.

Жінку на шостому місяці вагітності та малолітнього хлопчика вдалося дістати з-під завалів. 31-річна херсонка зазнала вибухової травми та ушкоджень голови, а її дитина має контузію та вибухову травму. За словами жінки, після обстрілу на неї впала стеля.

За фактом обстрілу житлового будинку правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).