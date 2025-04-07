За три роки роботи екзархату російської православної церкви в Африці було відкрито парафії у 30 країнах

Росія різко збільшує вплив РПЦ в Африці, щоб наростити кількість союзників після початку повномасштабної війни проти України. Про це у понеділок, 7 квітня, повідомив Центр протидії дезінформації.

За три роки роботи екзархату російської православної церкви в Африці було відкрито парафії у 30 країнах, зокрема, половина з яких з’явилась у 2022 році. У Центрі відзначають, це свідчить про те, що активізація діяльності РПЦ на континенті пов’язана з необхідністю наростити кількість союзників після початку повномасштабної війни проти України.



Під виглядом захисту православних Африки Росія розповсюджує на континенті вплив і поширює пропаганду.

«Населенню африканських держав РПЦ заявляє, нібито Росія не пов’язана з колоніалізмом, расизмом і работоргівлею – дражливими темами для Африки. Однак це брехня, адже використання кріпаків та колоніальні війни на Кавказі, в Азії та Європі свідчать про зворотне», – додають у дописі.



Крім цього, як потужний інструмент пропаганди ідей, РПЦ доповнює військову присутність Росії на континенті та має на меті підвищити рівень підтримки дій Кремля на зовнішньополітичній арені.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Служба безпеки України викрила керівництво РПЦ на створенні «православних» приватних військових компаній на території Росії.