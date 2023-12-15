СБУ оголосила в розшук російського патріарха Кирила
Патріарха Російської православної церкви Кирила (в миру Володимира Гундяєва) оголосила в розшук Служба безпеки України. Про це йдеться в базі даних Міністерства внутрішніх справ.
Датою зникнення Гундяєва вказане 11 листопада 2023 року. Його розшукують у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
скріншот з бази розшуку МВС
Суд заочно обрав патріарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Голова РПЦ наразі не коментував оголошення в розшук.
Зазначимо, що у листопаді СБУ повідомила, що оголосила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, «який благословив рашистів на вбивства українців». Крім того, заявили в СБУ, Гундяєв «регулярно розповсюджує наративи Кремля» у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.