Відвідини Митрополитом Іларіоном української православної громади в Варшаві, 9 лютого 2025 року

Створена у жовтні 2022 року Капеланська місія Православної Церкви України, взаємодіє з іншими церквами, зокрема – Вселенським Патріархатом і Римо-католицькою церквою, щоб забезпечити духовні потреби православних українських вірян у Європі. Ця робота має важливе безпекове значення на тлі розгортання московським патріархатом понад 100 парафій у країнах ЄС під фальшивим брендом «української церкви», йдеться у матеріалі «Новинарні».

Православна Церква України активно співпрацює з європейськими релігійними організаціями з метою забезпечення духовних потреб українських біженців. За минулий місяць голова Капеланської місії ПЦУ Митрополит Рівненський та Острозький Іларіон (Процик) здійснив візити до Австрії та Польщі, де українські віряни чинять спротив гібридним впливам московської церкви.

Так, 9 лютого, як повідомляє «Новинарня», Митрополит Іларіон відвідав Варшаву, де очолив Божественну Літургію в храмі, наданому українцям місцевою римсько-католицькою парафією. Глава Капеланської місії ПЦУ також зустрівся з очільником Варшавської митрополії Римо-католицької церкви Андріаном Гальбасом.

«Архієреї обговорили розширення співпраці задля надання душпастирської опіки українським переселенцям», – зазначає «Новинарня».

Раніше, 18-19 січня, Митрополит Рівненський та Острозький здійснив візит до Австрії, де мав історичне співслужіння з Митрополитом Австрійським Вселенського Патріархату (Константинополь) Арсенієм (Кардамакісом) – у кафедральному соборі Святої Трійці у Відні.

«Під час літургії владика Арсеній виказав виняткову повагу до української делегації, передавши під час архієрейських виголосів свій єпископський посох владиці Іларіону, що є безпрецедентною формою висловлення поваги і довіри у Помісних Церквах», – наголошують видання.

Співслужіння Митрополита Австрійського Арсенія та Митрополита Рівненського та Острозького ПЦУ Іларіона у кафедральному соборі Святої Трійці у Відні, 18 січня 2025 року

Зазначається, що раніше Вселенський Патріархат утворив окремий Архієрейський округ, куди увійшли українські православні парафії в Австрії та Угорщині. Очолив округ українець – нещодавно рукоположений єпископ Арістійський Максим (Рудько). З цього часу постійні богослужіння для православних українців звершуються у 5 містах Австрії – Відні, Ґраці, Зальцбургу, Сент-Пьольтені та Лінці.

«Виділення цих парафій в окремий Архієрейський округ під омофором Вселенського Патріархату – це нова адміністративна модель, яка, фактично, дозволяє ПЦУ, не порушуючи Томос, ефективно протидіяти російській пропагандистській мережі. За активної участі кліриків Помісної Церкви. Якщо ця модель найближчим часом буде екстрапольована на інші країни – це дасть змогу охопити всіх українців, що вимушено перебувають за кордоном, мережею українських релігійних громад, афілійованих з ПЦ», – йдеться у статті «Новинарні».

Додамо, що сама ПЦУ не може створювати парафії за кордоном згідно з умовами Томосу про автокефалію. Натомість, у 18 жовтня 2022 року Синод Помісної Церкви постановив створити Капеланську місію для надання душпастирської допомоги українським біженцям. Священники Місії здійснюють відрядження до країн Європи для проведення богослужінь. Що стосується Австрії та Угорщини, то тут українські віряни продемонстрували чудовий приклад самоорганізації, який не залишився поза увагою Константинополя, – зазначають журналісти.

«Очолили цей рух вірян впливові меценати з України, які багато років є ктиторами Помісної Церкви. Опинившись за кордоном, вони почали гуртувати навколо себе місцеві українські громади, а також налагоджувати діалог між ПЦУ та Вселенським Патріархатом – задля того, щоб українці могли і тут ходити в свою церкву. Результат цієї непростої роботи – це діючі українські парафії у шести містах Австрії – Відні, Санкт-Пельтені, Зальцбургу, Перхтольсдорфі, Лінці та Ґраці. Всі вони проводять регулярні богослужіння, а настоятелями є українські священники», – пише «Новинарня».

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на вересень 2024 року майже 7 млн українців шукали притулку за кордоном, з них 6,17 млн – у країнах Європи. В ООН назвали це «найбільшою після закінчення Другої світової війни кризою, пов’язаною з переміщенням населення».

Водночас, так звана УПЦ московського патріархату відкрила в країнах Європи понад 100 парафій, які камуфлюються під «українську церкву». Про це повідомив клірик Вселенського Патріархату Володимир Мельничук.

Тим часом, американське видання The Washington Post повідомило, що російські спецслужби активно вербують українців в країнах Європи для здійснення диверсій. Зокрема, завдяки координатам, які надав окупантам український біженець у Польщі, росіянам вдалося вразити секретний склад з боєприпасами, що призначались Україні.