Юрій Мацібора став виконувачем обов’язки керівника Тернопільської митниці в 2023 році

Виконувач обов'язків керівника Тернопільської митниці Юрій Мацібора оприлюднив декларацію за 2024 рік. Згідно з документом, посадовець за цей період отримав понад 900 тис. грн. Його дружина Олена Мацібора за 2024 рік отримала у власність 8 нових земельних ділянок та авто. Жінка займається сільським господарством.

Керівник Тернопільської митниці Юрій Мацібора задекларував 34 об’єкти нерухомості. В декларації за 2023 рік зазначалося 25 об’єктів нерухомості. Юрія Мацібора зазначив у власності три земельні ділянки. Одна ділянка площею 1200 м2 в селі Карпівка Могилів-Подільської громади Вінницької області та інша – в селі Вербовець Мурованокуриловецької громади Вінницької області. Ще одна ділянка є у Вінниці площею 740 м2. Також митник володіє житловим будинком у Вінниці, який він придбав в 2022 році. Загальна площа дому становить 186,7 м2. Юрій Мацібора та цивільна дружина Олена Мацібора мають зареєстроване місце проживання в будинку в місті Могилів-Подільський. Належить житлове приміщення Дмитру Гладковському.

В Олени Мацібори є квартира площею 42,6 м2 у Вінниці. Також у неї є 27 земельних ділянок: 7 в селі Вербовець, 12 ділянок в селі Рівне та 8 у селі Курашівці Мурованокуриловецької громади Вінницької області. Останні ділянки вовна задекларувала у 2024 році. Посадовець Юрій Мацібора орендує квартиру в Тернополі в тернополянина Сергія Лупака.

В сім’ї Мацібори є три автомобілі. Юрію також належить причеп марки «Сантей». Він орендує автомобіль Toyota Camry 2023 року випуску. Транспорт належить ТОВ «Ав Плант». Олена Мацібора їздить на Toyota RAV4 Hybrid 2021 року випуску. Вартість авто згідно з декларацією зазначена 480 тис. грн. Подібні авто на сайті AvtoRia вартує від 1,3 млн грн.

Олена Мацібора є власницею двох аграрних фірм. Це ТОВ «Агроцентр-Вінниця» та ПП «Батьківська земля». Їй належить 100 статутного капіталу в обох підприємствах.

За 2024 рік Юрій Мацібора в Тернопільській митниці заробив понад 900 тис. грн. Олена Мацібора отримала 72 тис. грн доходу від надання майна в оренду, зарплати з ПП «Батьківська земля» в розмірі 249 тис. грн. Також Олена Мацібора отримала 800 тис. грн від продажу рухомого майна.

Керівник митниці Тернопільщини Юрій Мацібора задекларував 500 тис. грн готівкою, що на 200 тис. грн більше, а ніж він декларував в 2023 році. В Олени є 50 тис. грн готівкою. На банківських рахунках митник має майже 47 тис. грн, також його цивільна дружина має теж 102 тис. грн в банку. Олена Мацібора має позики: 160 тис. грн вона має відшкодувати ТОВ «Поділляагрозахист» через купівлю авто. Також 400 тис. грн вона позичила в Діани Бабій.

Юрій Мацібора став виконувачем обов’язки керівника Тернопільської митниці в 2023 році. До того він працював заступником керівника Тернопільської митниці.