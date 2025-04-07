Сили безпілотних систем знищили ЗРК «Бук-М3»

Бійці 412-го полку Nemesis уразили у Луганській області російську систему ППО вартістю близько 100 млн доларів. Про це у понеділок, 7 квітня, повідомили на сторінці полку.



На Луганщині 412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем зафіксував роботу ворожого ЗРК «Бук-М3». Як розповіли військові, розвідка прослідкувала за маршрутом пересування цілі та чітко визначила позицію, згодом бійці полку спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразили ППО.



Вартість ЗРК «Бук-М3» становить близько 100 млн доларів.





«412 окремий полк безпілотних систем Nemesis системно випалює російські комплекси ППО по всій лінії фронту. Десятки знищених «Торів», «Стріл», «Букiв» – результат точного планування, координації та рішучості», – додають у дописі.

ЗРК «Бук-М3» – це сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс, один із ключових елементів протиповітряної оборони армії Росії. Він здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км.

2 квітня повідомляли, що українські оператори дронів за два тижні виявили та знищили кілька систем ППО російських військових на близько 50 млн доларів.