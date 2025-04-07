Євгеній Калугін очолює управління Бюро економічної безпеки на Закарпатті з 2023 року

Керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгеній Калугін опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 28 березня.

Євгеній Калугін задекларував 845 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2023 році він заробив у БЕБ 547 тис. грн. На банківських рахунках в Євгенія Калугіна 97 тис. грн, готівкою він тримає 34 тис. доларів.

У спільній власності керівника БЕБ Закарпаття та його родини – квартира у Дніпрі. В Ужгороді він проживає в будинку, який разом з двома земельними ділянками загальною площею 2 тис. м2, орендує його дружина Альона Калугіна. У 2024 році дружина посадовця купила новий будинок з землею в Ужгороді, загальною вартістю 655 тис. грн. Також вона задекларувала сумісну власність на земельну ділянку вартістю 2 млн грн в селі Остриця на Буковині. Іншими власниками землі є її бізнес-парнери по ТОВ «Голден Блек СПА» Штефанія Шляхтич та Віоріка Чорней. Фірма, створена у січні 2024 року, займається організацією будівництва.

У 2024 році Альона Калугіна отримала 5,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 2 млн грн від продажу рухомого майна, 68 тис. грн, ймовірно, від продажу електроенергії ТОВ «Закарпаттяенергозбут» та 3 тис. грн соцвиплат. На банківських рахунках у неї 2,3 млн грн, а готівкою 354 тис. доларів.

Додамо, що уродженець Дніпропетровщини Євгеній Калугін у 2011- 2018 роках працював у місцевій прокуратурі, а потім в ДБР та МВС України. Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області він очолив у серпні 2023 року після того, як його попередника відсторонили від роботи через хабарництво детектива.