Аварія сталася 15 листопада на трасі Мукачево – Львів біля села Гребля Хустського району

У ніч на 3 січня у Хустській районній лікарні помер водій Opel Insignia Денис Гончак, який півтора місяці був в реанімації після ДТП за участі лейтенанта ТУ БЕБ у Закарпатській області Костянтина Кедика. В тій аварії загинула і дружина закарпатця, а їхня донька отримала серйозні травми.

Йдеться про аварію, яка сталася 15 листопада на трасі Мукачево – Львів біля села Гребля Хустського району. Костянтин Кедик на Audi Q7 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Opel Insignia. Внаслідок аварії 31-річна пасажирка Opel загинула на місці, а її чоловік, який був за кермом, потрапив до реанімації. Травми також отримала півторарічна донька сім’ї Гончаків.

Аварію за участі посадовця ТУ БЕБ у Закарпатській області Костянтина Кедика розслідує ДБР, а справу розглядають в Ужгородському міськрайонному суді. 18 листопада суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 242 тис. грн. Костянтин Кедик вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Лейтенант БЕБ Костянтин Кедик досі не компенсував потерпілим завданої шкоди. Фото Віталія Глаголи

23 грудня Закарпатський апеляційний суд збільшив розмір застави до 908,4 тис. грн. Як повідомив ZAXID.NET адвокат потерпілих Микола Буташ, підозрюваний знову вніс заставу і вийшов з-під варти.

«З часу скоєння аварії водій не пішов на контакт і не компенсував потерпілим завданої шкоди», – зазначив правозахисник.

Після смерті другого постраждалого в аварії на Хустщині кримінальну справу перекваліфікують на ч.3 ст.286 ККУ. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, Костянтину Кедику загрожуватиме від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.