З початку жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата і, відповідно, розмір єдиного соціального внеску для ФОПів третьої групи, повідомила Державна податкова служба.

Так, мінімальна зарплата зросте на 200 грн – до 6,7 тис. грн. У зв’язку з цим, єдиний соціальний внесок для ФОПів зросте з 1430 грн до 1474 грн. Тобто з четвертого кварталу 2022 року ФОПам третьої групи доведеться платити 4422 грн ЄСВ.

Таке зростання пов'язане із тим, що ЄСВ залежить від мінімальної заплати, а саме становить 22% від її суми.

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом з березня ФОПам дозволили не платити ЄСВ за себе. Але якщо підприємець вирішить не сплачувати цей податок, він не набуватиме страхового стажу.